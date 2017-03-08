Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛ

Главный менеджер ЦСКА по селекционной работе Сергей Федоров высказался о судействе в первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (4:2).

«Мы обратили внимание на некоторые из ключевых моментов игры, в том числе, когда наши игроки травмировались. У нас есть основания для разговора с главным арбитром лиги в рамках регламента турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.

Напомним, на пресс-конференции после игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов назвал «парадоксом» решение судей в эпизоде со столкновением защитника «Локомотива» Рушана Рафикова и форварда ЦСКА Грегга Скотта.

По мнению Квартальнова, в этом моменте был «чистый удар в голову» со стороны игрока соперника.

Отметим, что после силового приема Рафикова Скотт больше не выходил на площадку.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча