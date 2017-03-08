Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛ
Главный менеджер ЦСКА
по селекционной работе Сергей Федоров высказался о судействе в первом матче
полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (4:2).
«Мы обратили внимание на некоторые из ключевых моментов игры, в том числе, когда наши игроки травмировались. У нас есть основания для разговора с главным арбитром лиги в рамках регламента турнира», – приводит «Р-Спорт» слова Федорова.
Напомним, на пресс-конференции после игры главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов назвал «парадоксом» решение судей в эпизоде со столкновением защитника «Локомотива» Рушана Рафикова и форварда ЦСКА Грегга Скотта.
По мнению Квартальнова, в этом моменте был «чистый удар в голову» со стороны игрока соперника.
Отметим, что после силового приема Рафикова Скотт больше не выходил на площадку.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
ЦСКА - Локомотив - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
да Коста (Сергеев), 2:43 (1:0). Светлаков (Петров, Попов), 11:57 (2:0 - бол.). Накладал (Крунвалль), 14:44 (2:1 - бол.). Накладал (Козун), 26:40 (2:2). Светлаков (Петров, Киселевич), 28:31 (3:2 - бол.). Андронов (Телегин), 47:19 (4:2).
Место и дата
08 марта 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция