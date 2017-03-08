Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»
Школа
спортивного
журналиста
«Советского
спорта» продолжает
свою работу.
Вы еще успеете
попасть в свежий
набор слушателей.
Здесь – все
подробности:
http://www.sovsp
На прошлой неделе все слушатели прошлого и нынешнего созывов имели возможность прослушать лекцию главного редактора газеты Николая Яременко «Секс как основа продвижения спорта» и задать все интересующие. В четверг, 9 марта, в 19:15 – очередное практическое занятие в редакции, которое будет посвящено разбору ошибок в в присланных учащимися материалах о спорте.
Записаться
к нам не поздно:
school@sovsport.
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