Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»

Школа спортивного журналиста «Советского спорта» продолжает свою работу. Вы еще успеете попасть в свежий набор слушателей. Здесь – все подробности: http://www.sovsp ort.ru/gazeta/ar ticle-item/96096 2

На прошлой неделе все слушатели прошлого и нынешнего созывов имели возможность прослушать лекцию главного редактора газеты Николая Яременко «Секс как основа продвижения спорта» и задать все интересующие. В четверг, 9 марта, в 19:15 – очередное практическое занятие в редакции, которое будет посвящено разбору ошибок в в присланных учащимися материалах о спорте.

Записаться к нам не поздно: school@sovsport. ru.