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Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Школа спортивного журналиста «Советского спорта» продолжает свою работу. Вы еще успеете попасть в свежий набор слушателей. Здесь – все подробности: http://www.sovsport.ru/gazeta/article-item/960962

На прошлой неделе все слушатели прошлого и нынешнего созывов имели возможность прослушать лекцию главного редактора газеты Николая Яременко «Секс как основа продвижения спорта» и задать все интересующие. В четверг, 9 марта, в 19:15 – очередное практическое занятие в редакции, которое будет посвящено разбору ошибок в в присланных учащимися материалах о спорте.

Записаться к нам не поздно: school@sovsport.ru.

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