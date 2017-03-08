Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ»

Карим Бензема: Мы с Роналду и Бэйлом не только забиваем голы, но и работаем на команду

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о критике в свой адрес после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).