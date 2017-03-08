Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик1 : 0Зенит-2
Хоккей  СКА2 : 3 ОТДинамо Москва
Футбол  Барселона2 : 0ПСЖ
Футбол  Динамо1 : 1Спартак-Нальчик
Хоккей  ЦСКА4 : 2Локомотив
Футбол  Боруссия1 : 0Бенфика
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главные тренеры «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (к), Суарес, Месси, Неймар, Рафинья, Маскерано, Умтити.

«Пари Сен-Жермен»: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Лукас Лейва, Кавани, Менье, Матюиди, Курзава, Дракслер, Рабьо.

Напомним, первый матч, который прошел 14 февраля на «Парк де Пренс», завершился крупной победой хозяев (4:0).

Матч «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало – 22:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Барселона - ПСЖ - 2:0 (2:0)

1-й тайм

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Верратти, Рабьо, Матюиди, Дракслер, Кавани, Лукас

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карим Бензема: Мы с Роналду и Бэйлом не только забиваем голы, но и работаем на командуФорвард «Реала» Карим Бензема высказался о критике в свой адрес после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.«Барселона» – «ПСЖ». ОнлайнВ рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». ОнлайнВ рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бенфикой».Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Василий Уткин соглашается с тем, что нынешняя «Барселона» заканчивается, и объясняет, почему главным в ней был вовсе не Месси.Брюно Женезьо: «Лион» надеется повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом годуГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» заявил, что его команда рассчитывает на победу в турнире.Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоватьсяГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».Де Хеа сказал друзьям, что хочет играть в «Реале»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объявил друзьям, что хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», сообщают испанские издания.Луис Суарес: Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона»Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал об ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором каталонцам предстоит отыграть четыре гола.Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионовПолузащитник «Баварии» Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.Раймон Доменек: «Барса» - это только тень от той команды, которая недавно гремела в ЕвропеБывший тренер сборной Франции считает, что шансов у «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» нет.Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионовГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов.Мигель Надаль: «Барселона» может сыграть по схеме 2-6-2Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании о тактике «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».Иван Данильянц: К матчу с «МЮ» готовятся все без исключенияГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии своих футболистов перед игрой с «МЮ».Открытие стадиона «Динамо» запланировано на июнь 2018 года, в нем может принять участие «Барселона»Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Москве планируется провести в июне 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.Букмекеры считают, что «Боруссия» пройдет «Бенфику»Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Бенфикой». Букмекеры считают, что в следующую стадию пройдет немецкий клуб.Букмекеры не верят, что «Барселона» пройдет «ПСЖ»Сегодня «Барселона» сыграет против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что каталонскому клубу не удастся одержать общую победу.Александр Бубнов: Гола в первом матче с «Боруссией» «Бенфике» для прохода в четвертьфинал может не хватитьФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Бенфика».Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщают французские СМИ.Александр Бубнов: Шансы на проход «Барсы» в 1/4 финала Лиги чемпионов только 10%Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ».
Главные новости
Формула-1
Боттас остался на первом месте по итогам второго дня тестов в Барселоне
Футбол
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика». Онлайн
Футбол
«Барселона» – «ПСЖ». Онлайн
Футбол
Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»
Хоккей
Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛ
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь
Хоккей
Максим Карпов: Ничего не буду говорить о судействе в матче против СКА
Хоккей
Яков Рылов: Так и думал, что гол в ворота СКА не засчитают, мы же в Питере играем
Лыжный спорт
Устюгов стал третьим в спринте в Драммене
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Энрике
Луис Энрикевсе новости
Унаи Эмери
Унаи Эмеривсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости