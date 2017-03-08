Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ»
Главные тренеры «Барселоны»
и «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы команд
на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста (к), Суарес, Месси, Неймар, Рафинья, Маскерано, Умтити.
«Пари Сен-Жермен»: Трапп, Тиаго Силва, Маркиньос, Верратти, Лукас Лейва, Кавани, Менье, Матюиди, Курзава, Дракслер, Рабьо.
Напомним, первый матч, который прошел 14 февраля на «Парк де Пренс», завершился крупной победой хозяев (4:0).
Матч «Барселона» – «ПСЖ» пройдет 8 марта на стадионе «Камп Ноу». Начало – 22:45 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Маскерано, Рафинья, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Менье, Маркиньос, Курзава, Тиаго Силва, Верратти, Рабьо, Матюиди, Дракслер, Кавани, Лукас
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция