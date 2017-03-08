Александр Кожевников: СКА играл слишком самоуверенно
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ).
- Было предположение, что как сыграет вратарь динамовский, так и будет. Там больше зависело от вратаря, и сыграл он замечательно. Что-то будут придумывать армейцы, чтобы в следующем матче разрушить как-то его игру. Для этого надо комбинационнее действовать, потому что СКА играл слишком самоуверенно, а все встречи этих клубов в «регулярке» были очень тяжелыми для питерского клуба, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».
Отметим, что голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 37 бросков по своим воротам из 39.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция