Александр Кожевников: СКА играл слишком самоуверенно

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлениями от первого матча четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» (2:3 ОТ).

- Было предположение, что как сыграет вратарь динамовский, так и будет. Там больше зависело от вратаря, и сыграл он замечательно. Что-то будут придумывать армейцы, чтобы в следующем матче разрушить как-то его игру. Для этого надо комбинационнее действовать, потому что СКА играл слишком самоуверенно, а все встречи этих клубов в «регулярке» были очень тяжелыми для питерского клуба, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Отметим, что голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 37 бросков по своим воротам из 39.