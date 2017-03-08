Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Полузащитник «Спартака»
Квинси Промес включен в предварительный состав сборной Голландии на матч
отборочного турнира чемпионата мира с Болгарией и товарищеский матч с Италией.
Главный тренер «оранжевых» Данни Блинд включил в расширенный список 27 игроков:
вратари: Яспер Силлессен («Барселона», Испания), Тим Крул (АЗ), Мишель Ворм («Тоттенхэм», Англия), Йерун Зут (ПСВ);
защитники: Дэйли Блинд («Манчестер Юнайтед», Англия), Уэсли Худт («Лацио», Италия), Рик Карсдорп («Фейеноорд»), Бруно Мартинс Инди («Сток Сити», Англия), Йоел Велтман («Аякс»), Стефан де Врей («Лацио», Италия);
полузащитники: Стивен Бергейс («Фейеноорд»), Мемфис Депай («Лион», Франция), Лерой Фер («Суонси», Англия), Дэви Классен («Аякс»), Джеремейн Ленс («Фенербахче», Турция), Дэви Проппер (ПСВ), Квинси Промес («Спартак», Россия), Барт Рамселар (ПСВ), Арьен Роббен («Бавария», Германия), Мартен де Рон («Мидлсбро», Англия), Кевин Стротман («Рома», Италия), Йенс Торнстра («Фейеноорд»), Тонни Вильена («Фейеноорд»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль», Англия);
форварды: Бас Дост («Спортинг», Португалия), Винсент Янссен («Тоттенхэм», Англия), Люк де Йонг (ПСВ).
Напомним, Голландия сыграет с Болгарией 25 марта в Софии, а через три дня – с Италией в Амстердаме.