Александр Кожевников: Карпов сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную должна быть стабильность
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно приглашения нападающего московского «Динамо» Максима Карпова в национальную команду.
- У нас вот Мозякин лучший бомбардир, забивает по 40 шайб, а на чемпионате мира по две. Должны быть игроки под него подобраны, он хороший хоккеист, но опять же забросил три шайбы, и теперь будем говорить о Карпове как об игроке сборной? Он пока не показывает игру стабильную, посмотрим, что будет дальше. Да, молодец, сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную у человека должна быть стабильность, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».
Напомним, что первый матч четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» завершился победой москвичей в овертайме – 3:2. Нападающий бело-голубых Максим Карпов оформил хет-трик в этой встрече.
Матч
СКА - Динамо - 2:3 О.Т. (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы:
Карпов (Терещенко, Миронов), 5:27 (0:1). Гусев (Дадонов, Шипачёв), 23:22 (1:1). Карпов (Никулин, Терещенко), 34:39 (1:2). Дацюк (Чудинов, Широков), 53:33 (2:2 - бол.). Карпов (Никулин, Хиетанен), 77:49 (2:3 - бол.).
Место и дата
08 марта 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция