Александр Кожевников: Карпов сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную должна быть стабильность

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением относительно приглашения нападающего московского «Динамо» Максима Карпова в национальную команду.

- У нас вот Мозякин лучший бомбардир, забивает по 40 шайб, а на чемпионате мира по две. Должны быть игроки под него подобраны, он хороший хоккеист, но опять же забросил три шайбы, и теперь будем говорить о Карпове как об игроке сборной? Он пока не показывает игру стабильную, посмотрим, что будет дальше. Да, молодец, сделал для «Динамо» много, но для приглашения в сборную у человека должна быть стабильность, - передает слова Кожевникова «Р-Спорт».

Напомним, что первый матч четвертьфинальной серии между СКА и московским «Динамо» завершился победой москвичей в овертайме – 3:2. Нападающий бело-голубых Максим Карпов оформил хет-трик в этой встрече.