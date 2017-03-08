Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себя
Форвард «Арсенала»
Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты
команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.
«Во время тренировок происходили разные вещи, – приводит The Guardian слова Уолкотта. – Но я уверен, что такое случается и в любой другой команде. В «Арсенале» это редкость. Такие вещи должны оставаться в раздевалке. А игрокам и тренерам нужно решать проблемы. Мы все вместе оказались в этой ситуации и не можем драться друг с другом.
Венгер принимает критику на себя, но и нам, игрокам, нужно посмотреть на себя. На тренера многое выпало за последнее время, мы мирились с этим, но теперь не можем так просто это оставить».
Напомним, ранее сообщалось о том, что у полузащитника Алексиса Санчеса произошел конфликт с партнерами, из-за которого он не попал в стартовый состав на матч премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).
Накануне «Арсенал» повторно проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов с тем же счетом, что и в первом матче (1:5).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Уолкотт 20 (1:0). Левандовски 54 (1:1 - пен.). Роббен 67 (1:2). Коста 77 (1:3). Видаль 82 (1:4). Видаль 86 (1:5).
Состав
Арсенал: Оспина, Бельерин, Монреаль, Мустафи, Косьельни, Окслейд-Чемберлен, Рэмзи (Коклен, 71), Джака, Жиру (Озил, 71), Санчес (Перес, 71), Уолкотт
Бавария: Нойер, Алаба, Рафинья, Мартинес, Хуммельс, Рибери (Саншеш, 80), Алькантара (Киммих, 80), Алонсо, Роббен (Коста, 70), Видаль, Левандовски
Предупреждения:
Уолкотт, 39; Окслейд-Чемберлен, 60; Джака, 79 - Алаба, 39; Мартинес, 44
Удаления:
Косьельни, 53 - нет
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
07 марта 22:45, Эмирэйтс, Текстовая трансляция