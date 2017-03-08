Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себя

Форвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.

«Во время тренировок происходили разные вещи, – приводит The Guardian слова Уолкотта. – Но я уверен, что такое случается и в любой другой команде. В «Арсенале» это редкость. Такие вещи должны оставаться в раздевалке. А игрокам и тренерам нужно решать проблемы. Мы все вместе оказались в этой ситуации и не можем драться друг с другом.

Венгер принимает критику на себя, но и нам, игрокам, нужно посмотреть на себя. На тренера многое выпало за последнее время, мы мирились с этим, но теперь не можем так просто это оставить».

Напомним, ранее сообщалось о том, что у полузащитника Алексиса Санчеса произошел конфликт с партнерами, из-за которого он не попал в стартовый состав на матч премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).

Накануне «Арсенал» повторно проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов с тем же счетом, что и в первом матче (1:5).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча