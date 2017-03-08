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Боттас остался на первом месте по итогам второго дня тестов в Барселоне

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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сохранил за собой первое место по итогам второго дня тестов в Барселоне.

Результат, показанный 27-летним финном во время утренней сессии, так и остался лучшим. Также не претерпела изменения первая четверка, куда вошли Фелипе Масса («Уильямс»), Кими Райкконен («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

А на пятое место поднялся 18-летний канадец Лэнс Стролл на втором «Уильямсе».

Партнер российского пилота Даниила Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший показал девятый результат.

Барселона (Испания)

Тесты

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.19,310 (70 кругов)

2. Фелипе Масса (Бразилия, «Уильямс») – +0,110 (63)

3. Кими Райкконен (Финляндия, «Феррари») – +1,096 (53)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,122 (102)

5. Лэнс Стролл (Канада, «Уильямс») – +1,269 (59)…

9. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – +2,562 (92)

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