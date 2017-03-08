Боттас остался на первом месте по итогам второго дня тестов в Барселоне
Пилот «Мерседеса»
Валттери Боттас сохранил за собой первое место по итогам второго дня тестов в Барселоне.
Результат, показанный 27-летним финном во время утренней сессии, так и остался лучшим. Также не претерпела изменения первая четверка, куда вошли Фелипе Масса («Уильямс»), Кими Райкконен («Феррари») и Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
А на пятое место поднялся 18-летний канадец Лэнс Стролл на втором «Уильямсе».
Партнер российского пилота Даниила Квята по «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший показал девятый результат.
Барселона (Испания)
Тесты
1. Валттери Боттас
(Финляндия, «Мерседес») – 1.19,310 (70 кругов)
2. Фелипе Масса
(Бразилия, «Уильямс») – +0,110 (63)
3. Кими Райкконен
(Финляндия, «Феррари») – +1,096 (53)
4. Макс Ферстаппен
(Голландия, «Ред Булл») – +1,122 (102)
5. Лэнс Стролл
(Канада, «Уильямс») – +1,269 (59)…
9. Карлос
Сайнс-младший (Испания, «Торо Россо») – +2,562 (92)