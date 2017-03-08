Карим Бензема: Мы с Роналду и Бэйлом не только забиваем голы, но и работаем на команду

Форвард «Реала» Карим Бензема высказался о критике в свой адрес после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).

«После каждого трудного матча все смотрят только на Роналду, Бэйла и меня. Но мы всегда думаем о команде. Мы не только забиваем голы, а работаем на команду.

Когда критикуют меня или моих партнеров по атаке, это никак не сказывается на нас. Эти слова влетают в одно ухо, а вылетают из другого», – приводит Marca слова Бензема.

Напомним, в матче в Неаполе дубль сделал защитник Серхио Рамос, а еще один гол «Реала» на счету форварда Альваро Мораты.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча