Карим Бензема: Мы с Роналду и Бэйлом не только забиваем голы, но и работаем на команду
Форвард «Реала» Карим
Бензема высказался о критике в свой адрес после ответного матча 1/8 финала Лиги
чемпионов с «Наполи» (3:1).
«После каждого трудного матча все смотрят только на Роналду, Бэйла и меня. Но мы всегда думаем о команде. Мы не только забиваем голы, а работаем на команду.
Когда критикуют меня или моих партнеров по атаке, это никак не сказывается на нас. Эти слова влетают в одно ухо, а вылетают из другого», – приводит Marca слова Бензема.
Напомним, в матче в Неаполе дубль сделал защитник Серхио Рамос, а еще один гол «Реала» на счету форварда Альваро Мораты.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мертенс 24 (1:0). Рамос 51 (1:1). Мертенс 57 (1:2 - автогол). Мората 90 (1:3).
Состав
Наполи: Рейна, Кулибали, Альбиоль, Гулам, Хюсай, Аллан (Рог, 56), Диавара, Гамшик (Зелински, 75), Инсинье (Милик, 70), Кальехон, Мертенс
Реал: Навас, Марсело, Карвахаль, Пепе, Рамос, Модрич (Иско, 80), Каземиро, Бэйл (Васкес, 68), Кроос, Роналду, Бензема (Мората, 77)
Предупреждения:
Судья:
Джюнейт Чакыр (Турция)
Место и дата
07 марта 22:45, Сан Паоло, Текстовая трансляция