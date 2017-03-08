Павел Красковский: Драка с Муршаком? Может, повезло, а может, учитель был хороший
Форвард «Локомотива»
Павел Красковский подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф
Западной конференции КХЛ с ЦСКА (2:4) и рассказал о драке с форвардом соперника
Яном Муршаком.
«Моя первая драка на взрослом уровне, не знаю, может, повезло, что победил, а может, просто учитель был хороший. Меня Егор Коршков учил драться, рассказывал, как надо лучше. По эпизоду Муршак сам начал тыкаться, я не виноват. Проиграли первый матч, но будем биться, ничего не остается, мы хотим пройти дальше», – приводит «Р-Спорт» слова Красковского.
Красковский подрался с Муршаком во втором периоде, после чего словенец завершил игру.
Второй матч серии пройдет 10 марта также в Москве.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
ЦСКА - Локомотив - 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы:
да Коста (Сергеев), 2:43 (1:0). Светлаков (Петров, Попов), 11:57 (2:0 - бол.). Накладал (Крунвалль), 14:44 (2:1 - бол.). Накладал (Козун), 26:40 (2:2). Светлаков (Петров, Киселевич), 28:31 (3:2 - бол.). Андронов (Телегин), 47:19 (4:2).
Место и дата
08 марта 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция