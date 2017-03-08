Павел Красковский: Драка с Муршаком? Может, повезло, а может, учитель был хороший

Форвард «Локомотива» Павел Красковский подвел итоги первого матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ с ЦСКА (2:4) и рассказал о драке с форвардом соперника Яном Муршаком.

«Моя первая драка на взрослом уровне, не знаю, может, повезло, что победил, а может, просто учитель был хороший. Меня Егор Коршков учил драться, рассказывал, как надо лучше. По эпизоду Муршак сам начал тыкаться, я не виноват. Проиграли первый матч, но будем биться, ничего не остается, мы хотим пройти дальше», – приводит «Р-Спорт» слова Красковского.

Красковский подрался с Муршаком во втором периоде, после чего словенец завершил игру.

Второй матч серии пройдет 10 марта также в Москве.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча