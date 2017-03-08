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Только Германия и Турция претендуют на Евро-2024

Источник:  101 Great GoalsКомментарии

Евро-2024 пройдет или в Германии, или в Турции. Только эти две страны заявили о своем интересе в проведении турнира.

УЕФА обозначил дедлайн – 3 марта, когда претенденты должны обозначить свои намерения принять Евро-2024.

К этому сроку о своем участии в заявочной компании заявили только Германия и Турция.

Ранее планировалось, что совместную заявку подадут скандинавские страны – Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия. Однако до конкретных планов у них дело не дошло.

Ожидается, что хозяин Евро-2024 будет назван в апреле 2018 года.

Добавим, что Германия принимала Евро-1988, а также чемпионаты мира 1974 и 2006 годов. В Турции не проходил ни один крупный турнир.

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