Эдин Джеко: Я в отличной форме и не чувствую себя на 30 лет

Форвард «Ромы» Эдин Джеко признал, что проводит лучший сезон в карьере, а также рассказал о роли в команде капитана Франческо Тотти.

«Мне 30, почти 31. Пожалуй, соглашусь, что это мой лучший сезон. Но я не чувствую себя на 30. Я в отличной боевой форме, и это не случайность. Я много работаю до и после тренировок.

Тотти – буквально все для «Ромы». Болельщики сходят с ума, когда видят, как он разминается, готовясь выйти на замену. Атмосфера полностью преображается.

Тотти – легенда «Ромы» и Рима, но в общении с ним сразу и не скажешь, что он звезда. Тотти – потрясающий человек. Он ко всем хорошо относится. Для меня честь играть с ним», – приводит слова Джеко официальный сайт УЕФА.

Напомним, в нынешнем сезоне боснийский форвард забил 19 голов и сделал семь голевых передач в 27 матчах серии A.