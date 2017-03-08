Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи дополнительно мотивировал игроков команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».

По данным Sport.es, 43-летний катарец пообещал, что заплатит каждому игроку по миллиону евро, если по сумме двух матчей «ПСЖ» пройдет каталонцев.

Игроков «Барселоны» удивила такая щедрость руководства французов, так как они могут рассчитывать на такую премию только в случае победы в турнире.

Отметим, что Аль-Хелайфи входит в список ста самых богатых людей мира.

Напомним, первый матч, который прошел 14 февраля на стадионе «Парк де Пренс» завершился крупной победой хозяев (4:0).

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию ответного матча