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Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону»

Источник:  Sport.esКомментарии

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи дополнительно мотивировал игроков команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».

По данным Sport.es, 43-летний катарец пообещал, что заплатит каждому игроку по миллиону евро, если по сумме двух матчей «ПСЖ» пройдет каталонцев.

Игроков «Барселоны» удивила такая щедрость руководства французов, так как они могут рассчитывать на такую премию только в случае победы в турнире.

Отметим, что Аль-Хелайфи входит в список ста самых богатых людей мира.

Напомним, первый матч, который прошел 14 февраля на стадионе «Парк де Пренс» завершился крупной победой хозяев (4:0).

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию ответного матча

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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