Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью
Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что он готов поставить на кон свой пояс по версии журнала The Ring.
«Я готов дать шанс отобрать у меня титул журнала The Ring двум ребятам. Тони Белью или Деонтей Уайлдер, если кто-то из вас хочет этого, то дайте мне знать», – написал Фьюри в своем твиттере.
Going to give 2 people the chance to win this @TonyBellew & @BronzeBomber whoever whants it let me know, #1heavyweight pic.twitter.com/k1vR0qBMp3— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 7 марта 2017 г.
Напомним, что в ноябре 2015 года Тайсон Фьюри победил Владимира Кличко и стал чемпионом мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее он лишился чемпионства из-за отказа проводить обязательную защиту, а затем был отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил.
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