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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).

Напомним, в первом матче, который состоялся в Лиссабоне, сильнее оказался португальский клуб (1:0).

В ответной встрече перевес «Боруссии» не вызывал сомнений. Уже на 5-й минуте отличился лучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Пьер-Эмерик Обамейянг. А в дальнейшем нападающей сборной Габона оформил хет-трик.

Отметим, что во втором тайме хозяева поля забили два мяча за одну минуту.

Таким образом, «Боруссия» присоединилась к «Баварии», «Реалу» и «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Матч

Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)

Голы

Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).

Состав

Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)

Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци

Предупреждения:

Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция


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