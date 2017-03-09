Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Дортмундская «Боруссия» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).

Напомним, в первом матче, который состоялся в Лиссабоне, сильнее оказался португальский клуб (1:0).

В ответной встрече перевес «Боруссии» не вызывал сомнений. Уже на 5-й минуте отличился лучший бомбардир чемпионата Германии-2016/17 Пьер-Эмерик Обамейянг. А в дальнейшем нападающей сборной Габона оформил хет-трик.

Отметим, что во втором тайме хозяева поля забили два мяча за одну минуту.

Таким образом, «Боруссия» присоединилась к «Баварии», «Реалу» и «ПСЖ» в четвертьфинале Лиги чемпионов.