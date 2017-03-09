Величайший камбэк в истории: «Барселона» разгромила «ПСЖ» 6:1! Как это было
«Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 6:1 на «Камп Ноу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде со счетом 0:4.
«Барселона» - ПСЖ: хроника самого невероятного матча этой Лиги чемпионов
Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача – никогда в истории Лиги чемпионов ни одному клубу не удавалось пройти в следующий раун плей-офф после поражения 0:4 в первом матче. Однако «Барселоне» удалось совершить чудо. в следующий раунд.
Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.
Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.
В компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция