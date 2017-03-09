Величайший камбэк в истории: «Барселона» разгромила «ПСЖ» 6:1! Как это было

«Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 6:1 на «Камп Ноу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.



Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде со счетом 0:4.

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача – никогда в истории Лиги чемпионов ни одному клубу не удавалось пройти в следующий раун плей-офф после поражения 0:4 в первом матче. Однако «Барселоне» удалось совершить чудо. в следующий раунд.



Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

В компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.





