Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Величайший камбэк в истории: «Барселона» разгромила «ПСЖ» 6:1! Как это было

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Величайший камбэк в истории: «Барселона» разгромила «ПСЖ» 6:1! Как это было

«Барселона» победила «ПСЖ» со счетом 6:1 на «Камп Ноу» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде со счетом 0:4.

«Барселона» - ПСЖ: хроника самого невероятного матча этой Лиги чемпионов

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача – никогда в истории Лиги чемпионов ни одному клубу не удавалось пройти в следующий раун плей-офф после поражения 0:4 в первом матче. Однако «Барселоне»  удалось совершить чудо. в следующий раунд.

Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

В компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч. 

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионовДортмундская «Боруссия» переиграла «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону»Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи дополнительно мотивировал игроков команды перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».Карим Бензема: Мы с Роналду и Бэйлом не только забиваем голы, но и работаем на командуФорвард «Реала» Карим Бензема высказался о критике в свой адрес после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1).Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.«Барселона» – «ПСЖ» - 6:1. Как это былоВ рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с «Пари Сен-Жермен».«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика» - 4:0. Как это былоВ рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» сыграет с «Бенфикой».Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Их зовут Троица: Уткин о главном в сегодняшнем матче «Барселоны»Василий Уткин соглашается с тем, что нынешняя «Барселона» заканчивается, и объясняет, почему главным в ней был вовсе не Месси.Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ»Главные тренеры «Барселоны» и «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике и Унаи Эмери назвали стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.Луис Суарес: Если и есть команда, способная забить четыре гола, то это «Барселона»Форвард «Барселоны» Луис Суарес рассказал об ожиданиях перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», в котором каталонцам предстоит отыграть четыре гола.Артуро Видаль: Надеюсь встретиться с «Ювентусом» в финале Лиги чемпионовПолузащитник «Баварии» Артуро Видаль высказался о возможной встрече с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.Раймон Доменек: «Барса» - это только тень от той команды, которая недавно гремела в ЕвропеБывший тренер сборной Франции считает, что шансов у «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» нет.Карло Анчелотти: Хочу сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионовГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти признался, что не хотел бы встретиться с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов.Мигель Надаль: «Барселона» может сыграть по схеме 2-6-2Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании о тактике «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».Иван Данильянц: К матчу с «МЮ» готовятся все без исключенияГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о состоянии своих футболистов перед игрой с «МЮ».Открытие стадиона «Динамо» запланировано на июнь 2018 года, в нем может принять участие «Барселона»Матч открытия центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина в Москве планируется провести в июне 2018 года. Об этом сообщил руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов.Букмекеры считают, что «Боруссия» пройдет «Бенфику»Сегодня состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Бенфикой». Букмекеры считают, что в следующую стадию пройдет немецкий клуб.Букмекеры не верят, что «Барселона» пройдет «ПСЖ»Сегодня «Барселона» сыграет против «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Букмекеры считают, что каталонскому клубу не удастся одержать общую победу.Александр Бубнов: Гола в первом матче с «Боруссией» «Бенфике» для прохода в четвертьфинал может не хватитьФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Бенфика».Ди Мария восстановился после травмы и может сыграть с «Барселоной»Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария готов принять участие в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны». Об этом сообщают французские СМИ.Александр Бубнов: Шансы на проход «Барсы» в 1/4 финала Лиги чемпионов только 10%Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ».
Главные новости
Футбол
Величайший камбэк в истории: «Барселона» разгромила «ПСЖ» 6:1! Как это было
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс
Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью
Футбол
Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону»
Футбол
Только Германия и Турция претендуют на Евро-2024
Формула-1
Боттас остался на первом месте по итогам второго дня тестов в Барселоне
Футбол
Промес вошел в предварительный состав сборной Голландии на матчи с Болгарией и Италией
Очередные занятия в Школе спортивного журналиста «Советского спорта»
Хоккей
Сергей Федоров: У ЦСКА есть основания для разговора с главным арбитром КХЛ
Лыжный спорт
Елена Вяльбе: Устюгов – супермолодец, подтвердил свою мощь
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости