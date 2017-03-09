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«Химки» уступили «Валенсии» и не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Подмосковные «Химки» на выезде проиграли испанской «Валенсии» со счетом 76:92 в третьем матче 1/4 финала Кубка Европы и выбыли из турнира.

В составе российского клуба самым результативным стал Алексей Швед (21 очко).

Счет в серии до двух побед стал 2-1 в пользу «Валенсии», которая в полуфинале сыграет с «Хапоэлем» из Иерусалима. Вторую полуфинальную пару составили «Локомотив-Кубань» и испанская «Уникаха».

Матчи полуфинальных серий до двух побед пройдут с 14 по 22 марта.

Матч

Валенсия - Химки - 92:76

Место и дата

08 марта 22:45, Фуенте Сан Луис, Онлайн-трансляция

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