Президент «Барселоны»: Это исторический успех, который запомнят навсегда

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Это историческое достижение «Барселоны», которое запомнят навсегда. И это добавит нам сил и энергии в следующих матчах Лиги чемпионов, - заявил Бертомеу.

🔊 Josep Maria Bartomeu: "This is a historic achievement that will be remembered forever." 🔴🔵 #ForçaBarça