Президент «Барселоны»: Это исторический успех, который запомнят навсегда

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Это историческое достижение «Барселоны», которое запомнят навсегда. И это добавит нам сил и энергии в следующих матчах Лиги чемпионов, - заявил Бертомеу.

🔊 Josep Maria Bartomeu: "This is a historic achievement that will be remembered forever." 🔴🔵 #ForçaBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 марта 2017 г.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4.

Перед командой Луиса Энрике стояла практически невыполнимая задача – никогда в истории Лиги чемпионов ни одному клубу не удавалось пройти в следующий раунд плей-офф после поражения 0:4 в первом матче. Однако «Барселоне» удалось совершить чудо.



Уже на 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, а после перерыва Лионель Месси довел счет до крупного - 3:0, реализовав пенальти.

Ответный гол в исполнении Эдинсона Кавани, казалось, снял все вопросы о победителе в данном двухматчевом противостоянии, но в концовке игры Неймар оформил дубль.

В компенсированное время вышедший на замену Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий, шестой мяч.