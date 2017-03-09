Луис Энрике: Никто в «Барселоне» не переставал верить

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «ПСЖ» и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Никто не переставал верить, несмотря на то, сколько нам нужно было забить. Это действительно впечатляюще с точки зрения эмоций. Я наслаждался этим после матча. Этот турнир не прощает ошибок, мы должны учиться на своих. Мы прошли дальше и вряд ли это радует остальных участников турнира.

Как я радовался? Я оставил свои мениски на «Камп Ноу»! Радость победы мы дарим нашим фанатам и особенно тем, кто верил в нас с первого матча, когда мы уступили 0:4. Наша победа для них, потому что это не «Глобтроттерс» (выставочная американская баскетбольная команда, - Прим. ред.), это футбол!, - приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

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Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.