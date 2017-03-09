Луис Энрике: Никто в «Барселоне» не переставал верить
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «ПСЖ» и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Никто не переставал верить, несмотря на то, сколько нам нужно было забить. Это действительно впечатляюще с точки зрения эмоций. Я наслаждался этим после матча. Этот турнир не прощает ошибок, мы должны учиться на своих. Мы прошли дальше и вряд ли это радует остальных участников турнира.
Как я радовался? Я оставил свои мениски на «Камп Ноу»! Радость победы мы дарим нашим фанатам и особенно тем, кто верил в нас с первого матча, когда мы уступили 0:4. Наша победа для них, потому что это не «Глобтроттерс» (выставочная американская баскетбольная команда, - Прим. ред.), это футбол!, - приводит слова Энрике Mundo Deportivo.
Президент ПСЖ: Пропустить три гола за 7 последних минут - очень трудно такое пережить
Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.
На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция