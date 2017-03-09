«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии
«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.
Подопечные Хосепа Гвардиолы нанесли 13 ударов в створ ворот гостей, но только один из них пришелся в створ.
«Горожане» остались на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Сток Сити» идет на девятом месте.
19 марта в 29-м туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем».
Матч
Манчестер Сити - Сток Сити - 0:0
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Навас (Силва, 57), Туре (Ихеаначо, 76), Сане, де Брюйне, Фернандиньо, Агуэро
Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Собхи, Аллен (Имбула, 85), Диуф (Афеллай, 69), Уолтерс, Берахино (Уилан, 79)
Предупреждения:
Сане, 54 - Бардсли, 24; Уолтерс, 84; Собхи, 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
08 марта 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция