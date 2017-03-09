«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии

«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы нанесли 13 ударов в створ ворот гостей, но только один из них пришелся в створ.

«Горожане» остались на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Сток Сити» идет на девятом месте.

19 марта в 29-м туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем».

