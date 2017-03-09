Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Манчестер Сити» сыграл вничью со «Сток Сити» (0:0) в матче 28-го тура АПЛ.

Подопечные Хосепа Гвардиолы нанесли 13 ударов в створ ворот гостей, но только один из них пришелся в створ.

«Горожане» остались на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. «Сток Сити» идет на девятом месте.

19 марта в 29-м туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Ливерпулем».

Матч

Манчестер Сити - Сток Сити - 0:0

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Отаменди, Клиши, Санья, Коларов, Навас (Силва, 57), Туре (Ихеаначо, 76), Сане, де Брюйне, Фернандиньо, Агуэро

Сток Сити: Грант, Мартинс Инди, Бардсли, Шоукросс, Питерс, Кэмерон, Собхи, Аллен (Имбула, 85), Диуф (Афеллай, 69), Уолтерс, Берахино (Уилан, 79)

Предупреждения:

Сане, 54 - Бардсли, 24; Уолтерс, 84; Собхи, 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

08 марта 23:00, Этихад, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тео Уолкотт: Мы не можем драться друг с другом и должны посмотреть на себяФорвард «Арсенала» Тео Уолкотт считает, что игроки должны нести ответственность за результаты команды, признав, что между партнерами существуют разногласия.Де Хеа сказал друзьям, что хочет играть в «Реале»Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа объявил друзьям, что хочет покинуть клуб и перейти в «Реал», сообщают испанские издания.Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей за грубую игру в отношении ИбрагимовичаЗащитник «Борнмута» Тайрон Мингз дисквалифицирован на пять матчей. Об этом сообщает Футбольная ассоциация Англии (FA).«Ювентус» следит за Эмре ДжаномПолузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан привлек интерес «Ювентуса». В Турине внимательно следят за ситуацией с контрактом 23-летнего немца.УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игрыИгровое поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодно для игры, сообщили в пресс-службе УЕФА.Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тураТурнир прогнозистов АПЛ. Результаты четырнадцатого тураВ рамках 27-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым.Конте близок к продлению контракта с «Челси»Главный тренер «Челси» Антонио Конте может продлить действующий контракт в ближайшее время. Об этом сообщают британские СМИ.«Манчестер Юнайтед» нацелился на Левандовски«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к нападающему «Баварии» Роберту Левандовски, сообщает The Independent.В Аргентине застрелили двоюродного брата Рохо при попытке совершить ограблениеДвоюродный брат защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо был застрелен в Аргентине. Об этом сообщают британские СМИ.«Лестер» предлагает Шекспиру контракт главного тренера до конца сезонаИ.о. главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир может доработать до конца сезона. Об этом сообщают британские СМИ.Ибрагимович дисквалифицирован на три матчаНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча. Об этом сообщает пресс-служба FA.Венгер сказал игрокам «Арсенала», что покинет команду в конце сезонаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер в конце сезона покинет команду. Об этом он сообщил своим игрокам.Гарет Бэйл: Из-за зимней паузы испанские команды имеют преимущество над английскимиПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл сравнил английскую премьер-лигу и испанскую примеру.Алексис Санчес. Ангел или демон?Алексис Санчес. Ангел или демон?62 гола в 129-х матчах, а сколько голевых передач, созданных моментов, финтов?! Какие могут быть вопросы?Фрэнк Лэмпард: Когда тратишь 90 миллионов, хочешь получить результат, но от Погба его недостаточноБывший полузащитник «Челси», «Манчестер Сити» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард высказался об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.Златан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛЗлатан распустил руки. Самые интересные события 27-го тура АПЛ«Советский спорт» рассказывает обо всем самом интересном, что случилось в 27-м туре чемпионата Англии.Антонио Конте: Мне придется потрудиться, чтобы указать Канте моменты, в которых он мог бы прибавитьГлавный тренер «Челси» Антонио Конте после матча 27-го тура премьер-лиги с «Вест Хэмом» (2:1) высказался об игре полузащитника Н’Голо Канте.«Интер» рассматривает Фабрегаса в качестве альтернативы ВерраттиПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас входит в число потенциальных новичков «Интера», сообщает CalcioMercato.com.Победы «Рубина» и «Челси», поражение «Вашингтона» и 33 сэйва Бобровского. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Славен Билич: Если хотите победить «Челси», то не должны допускать ошибкиГлавный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал поражение от «Челси» (1:2) в 27-м туре чемпионата Англии.
Главные новости
Футбол
«Барселона» разгромила «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Футбол
Унаи Эмери: Решения судей навредили ПСЖ, пенальти были сомнительными
Футбол
Неймар: Это лучшая игра в моей жизни!
Футбол
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Сток Сити» в матче 28-го тура чемпионата Англии
Футбол
Луис Энрике: Никто в «Барселоне» не переставал верить
Футбол
Президент «Барселоны»: Это исторический успех, который запомнят навсегда
Баскетбол
«Химки» уступили «Валенсии» и не смогли выйти в полуфинал Кубка Европы
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Бенфику» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс
Тайсон Фьюри: Готов сразиться с Уайлдером или Белью
Футбол
Президент «ПСЖ» пообещал игрокам по миллиону евро, если команда пройдет «Барселону»
все новости
Сток Сити
Сток Ситикалендарьстатистика
Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости