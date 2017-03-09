Президент «ПСЖ»: Пропустить три гола за 7 последних минут – очень трудно такое пережить

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелайфи поделился эмоциями после поражения своей команды от «Барселоны» (1:6) и вылета из Лиги чемпионов.

– Даже если бы судья не поставил два пенальти в наши ворота, нам не было легче. Мы не играли в первой половине.

После победы со счетом 4:0 в первом матче, поражение 1:6 очень трудно принять, но у нас нет другого выбора. После победы дома мы, естественно, собирались выйти в четвертьфинал. Но мы знаем, что в футболе наше желание ничего не значит. Пропустить трижды за семь минут, когда на 88-й было 1:3 - очень трудно такое пережить.

С игроками я еще не общался, пока не время. Каждый из них сейчас на нервах, это нормально. Но они успокоятся, – передает слова Аль-Хелайфи L'Equipe.

Неймар: Это лучшая игра в моей жизни!

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.