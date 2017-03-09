Неймар: Это лучшая игра в моей жизни!

Форвард «Барселоны» Неймар прокомментировал победу команды над «ПСЖ» и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Когда Кавани забил гол, мы были разбиты. Когда забили четвертый и пятый с пенальти мы обрели надежду! Мы верили в друг в друга, в нашу команду. Мы сотворили историю. Мы играли с удовольствием. Они не отбирали мяч хорошо, и мы заметили небольшой страх. Мы немного сошли с ума, и мы счастливы. Это лучшая игра в моей жизни, - приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.