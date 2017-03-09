Унаи Эмери: Решения судей навредили ПСЖ, пенальти были сомнительными

Главный тренер ПСЖ Унаи Эмери поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:6) и вылета из турнира.

- Это был отрицательный опыт для меня и для моей команды, мы должны осознать его. Мы упустили огромную возможность. Сегодня все было наоборот, нежели в Париже. У нас не было столько желания, сколько было у «Барселоны».

Решения судей нам навредили. Пенальти были сомнительными

, - цитирует Эмери Mundo Deportivo.

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Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.