Андрей Рябинский: «Барселона» – это команда с другой планеты

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский в своем твиттере высказался о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

– «Барселона» сегодня сотворила что-то невероятное! Из 0:4 в итоговые 6:5! Мне кажется, они могут все!

«Барселона» – это команда с другой планеты. Невероятный матч. Думаю, лучший матч за всю историю футбола, – написал Рябинский.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 6:1. Напомним, что в первом матче парижане на своем поле победили со счетом 4:0. «Барселона» по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал турнира.

Барселона сегодня сотворила что-то невероятное! Из 0-4 в итоговые 6-5!!! Мне кажется, они могут всё! — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 8 марта 2017 г.