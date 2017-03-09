Марко Верратти: При счете 3:1 игроки «Барселоны» говорили, что матч им не спасти
Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил о том, что футболисты «Барселоны» не верили в то, что смогут выйти в 1/4 Лиги чемпионов по ходу второго тайма.
- «Барселона» заслужила выход в следующий раунд. Каталонцы оказывали очень
большое давление в первом тайме, и нам приходилось нелегко. После
перерыва мы стали играть лучше, но пропустили третий гол. Для нас это
было тревожным сигналом.
Гол Кавани вернул нам спокойствие. Тогда я успел поговорить с игроками «Барселоны», и они признавались, что матч им уже не спасти. Три пропущенных гола за пять минут — это просто не поддается объяснению. Но это футбол. Эту игру я никогда не забуду. Надеюсь, что все извлекут уроки. Нужно найти в себе силы не опускать голову. Конечно, все расстроены. Проиграли 1:6, и дело тут не в судействе. Виноваты только мы сами, - заявил Верратти.
Напомним, «Барселона» победила «ПСЖ» на «Камп Ноу» со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция