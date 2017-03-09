Марко Верратти: При счете 3:1 игроки «Барселоны» говорили, что матч им не спасти

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти заявил о том, что футболисты «Барселоны» не верили в то, что смогут выйти в 1/4 Лиги чемпионов по ходу второго тайма.

- «Барселона» заслужила выход в следующий раунд. Каталонцы оказывали очень большое давление в первом тайме, и нам приходилось нелегко. После перерыва мы стали играть лучше, но пропустили третий гол. Для нас это было тревожным сигналом.



Гол Кавани вернул нам спокойствие. Тогда я успел поговорить с игроками «Барселоны», и они признавались, что матч им уже не спасти. Три пропущенных гола за пять минут — это просто не поддается объяснению. Но это футбол. Эту игру я никогда не забуду. Надеюсь, что все извлекут уроки. Нужно найти в себе силы не опускать голову. Конечно, все расстроены. Проиграли 1:6, и дело тут не в судействе. Виноваты только мы сами, - заявил Верратти.

Напомним, «Барселона» победила «ПСЖ» на «Камп Ноу» со счетом 6:1 и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.