Хосеп Гвардиола: Хочу поздравить «Барселону», это невероятный результат

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил «Барселону» с выходом в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Рад поздравить «Барселону». Они добились невероятного результата!», - цитирует Гвардиолу официальный твиттер «Манчестер Сити».

#PEP: I’d like to congratulate FC Barcelona, it’s an amazing result they got tonight. #UCL