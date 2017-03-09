Денис Казанский: Уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский в своем твиттере высказался о судействе Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

– Удивительное ощущение – это уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства. С игрой понятно: только «Барса» была способна на такое.

А система с ассистентами у ворот бессмысленна. В очередной раз (теперь нырок Суареса) судьи просто манекены. Впрочем, такие же как защитники «ПСЖ».

«Барса» – великая! Париж... им и так плохо. Судьи – полная деквалификация (с). Удивительная история лучшей игры на Земле, – написал Казанский.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 6:1. Напомним, что в первом матче парижане на своем поле победили со счетом 4:0. «Барселона» по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал турнира.

Удивительное ощущение-это уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства.С игрой понятно: только Барса была способна на Такое(1/2) — Kazansky Den (@kazanskyden79) 8 марта 2017 г.

2/3 а система с ассистентами у ворот- бессмысленна.В очередной раз (теперь нырок Суареса) судьи просто манекены.Впрочем,такие же как (3/3) — Kazansky Den (@kazanskyden79) 8 марта 2017 г.