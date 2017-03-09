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Денис Казанский: Уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский в своем твиттере высказался о судействе Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».

– Удивительное ощущение – это уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства. С игрой понятно: только «Барса» была способна на такое.

А система с ассистентами у ворот бессмысленна. В очередной раз (теперь нырок Суареса) судьи просто манекены. Впрочем, такие же как защитники «ПСЖ».

«Барса» – великая! Париж... им и так плохо. Судьи – полная деквалификация (с). Удивительная история лучшей игры на Земле, – написал Казанский.

Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 6:1. Напомним, что в первом матче парижане на своем поле победили со счетом 4:0. «Барселона» по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал турнира.

Матч

Барселона - ПСЖ - 6:1 (2:0)

Голы

Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).

Состав

Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси

ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)

Предупреждения:

Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция

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