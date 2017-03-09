Денис Казанский: Уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский в своем твиттере высказался о судействе Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ».
– Удивительное ощущение – это уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства. С игрой понятно: только «Барса» была способна на такое.
А система с ассистентами у ворот бессмысленна. В очередной раз (теперь нырок Суареса) судьи просто манекены. Впрочем, такие же как защитники «ПСЖ».
«Барса» – великая! Париж... им и так плохо. Судьи – полная деквалификация (с). Удивительная история лучшей игры на Земле, – написал Казанский.
Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 6:1. Напомним, что в первом матче парижане на своем поле победили со счетом 4:0. «Барселона» по сумме двух матчей прошла в четвертьфинал турнира.
Удивительное ощущение-это уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства.С игрой понятно: только Барса была способна на Такое(1/2)— Kazansky Den (@kazanskyden79) 8 марта 2017 г.
2/3 а система с ассистентами у ворот- бессмысленна.В очередной раз (теперь нырок Суареса) судьи просто манекены.Впрочем,такие же как (3/3)— Kazansky Den (@kazanskyden79) 8 марта 2017 г.
3/3 как защитники ПСЖ. Барса - Великая! Париж... им и так плохо. Судьи - полная деквалификация (с).Удивительная история лучшей игры на Земле— Kazansky Den (@kazanskyden79) 8 марта 2017 г.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция