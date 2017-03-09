«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в год
Шведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.
Американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», цвета которого ранее защищали Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год.
Таким образом, нападающий может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги.
LA Galaxy #DareToZlatan...— BBC Sport (@BBCSport) 8 марта 2017 г.
They want to sign the Man Utd striker https://t.co/kKlncRr8GY #MUFC pic.twitter.com/1V7AGRfJQx
В этом сезоне Златан провел в составе «Манчестер Юнайтед» 39 матчей. Он забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт Ибрагимовича с английским клубом истекает будущим летом.
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