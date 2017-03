«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в год

Шведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS.

Американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», цвета которого ранее защищали Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год.

Таким образом, нападающий может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги.

