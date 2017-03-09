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«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в год

Источник:  The TelegraphКомментарии

Шведский форвард Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в MLS. 

Американский клуб «Лос-Анджелес Гэлакси», цвета которого ранее защищали Стивен Джеррард и Дэвид Бекхэм, готов платить 35-летнему шведу 11 миллионов фунтов стерлингов в год.

Таким образом, нападающий может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории лиги.

В этом сезоне Златан провел в составе «Манчестер Юнайтед» 39 матчей. Он забил 26 мячей и отдал 5 голевых передач. Контракт Ибрагимовича с английским клубом истекает будущим летом.


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