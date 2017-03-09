Иван Ракитич: Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Я не могу поверить в это, это была по-настоящему невозможная задача. Но мы должны были верить в успех. Проигрывать 0:4 было тяжело, но это футбол.

Это «Барселона», лучшая команда в мире, и мы хотим продолжать погоню за нашей мечтой в Лиге чемпионов. Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить. Первая игра в Париже была сложной для нас, многие высказывались критически о нашей команде, но наша реакция была особенной. Теперь это история, мы идем дальше, - заявил Ракитич.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.