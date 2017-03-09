Иван Ракитич: Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал выход команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.
- Я не могу поверить в это, это была по-настоящему невозможная задача. Но мы должны были верить в успех. Проигрывать 0:4 было тяжело, но это футбол.
Это «Барселона», лучшая команда в мире, и мы хотим продолжать погоню за нашей мечтой в Лиге чемпионов. Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить. Первая игра в Париже была сложной для нас, многие высказывались критически о нашей команде, но наша реакция была особенной. Теперь это история, мы идем дальше, - заявил Ракитич.
Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.
На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция