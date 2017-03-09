Томас Тухель: Если бы я сказал, что ждал такого результата, это было бы неуважением к «Бенфике»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Если я скажу, что ждал такого результата, это означало бы проявить неуважение к «Бенфике». Вы не можете ожидать, что забьете четыре гола в матче против такой команды.

Сегодня у нас была уверенность в том, что мы сможем переломить ход этого противостояния, и мы это продемонстрировали, особенно во втором тайме. Также сегодня мы увидели настоящего Обамеянга, в отличие от первого матча. Мы заслужили выход в следующий раунд, - заявил Тухель.

Напомним, «Боруссия» разгромила «Бенфику» на своем поле со счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал.

Будущий соперник немецкого клуба определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.