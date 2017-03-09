Томас Тухель: Если бы я сказал, что ждал такого результата, это было бы неуважением к «Бенфике»
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал выход своей команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Если я скажу, что ждал такого результата, это означало бы проявить неуважение к «Бенфике». Вы не можете ожидать, что забьете четыре гола в матче против такой команды.
Сегодня у нас была уверенность в том, что мы сможем переломить ход этого противостояния, и мы это продемонстрировали, особенно во втором тайме. Также сегодня мы увидели настоящего Обамеянга, в отличие от первого матча. Мы заслужили выход в следующий раунд, - заявил Тухель.
Напомним, «Боруссия» разгромила «Бенфику» на своем поле со счетом 4:0 и вышла в четвертьфинал.
Будущий соперник немецкого клуба определится по итогам жеребьевки, которая пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
Матч
Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)
Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци
Предупреждения:
Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция