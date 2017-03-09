Что стало главной причиной исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» (Опрос)

«Барселона» совершила невозможное, забив три мяча в концовке ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» и прошла дальше. Что же предопределило успех каталонцев?

«Советский спорт» предлагает вам принять участие в соответствующем опросе.

Напомним, помимо «Барсы», в четвертьфинал Лиги чемпионов уже пробились «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Реал».

Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся на следующей неделе. А жеребьевка четвертьфиналов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.



