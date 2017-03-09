Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионов
Официальный сайт УЕФА назвал лучших игроков матчей среды в Лиге чемпионов.
Лучшим игроком матча «Барселона» - «ПСЖ» (6:1) был признан полузащитник каталонцев Андрес Иньеста. Он провел на поле 65 минут, после чего был заменен.
А лучшим в матче «Боруссия» (Д) - «Бенфика» (4:0) назван форвард немецкого клуба Пьер-Эмерик Обамеянг. В этой встрече он отметился хет-триком.
Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся на следующей неделе. А жеребьевка четвертьфиналов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.
Матч
Голы
Суарес Л. 3 (1:0). Курзава 40 (2:0 - автогол). Месси 50 (3:0 - пен.). Кавани 62 (3:1). Неймар 88 (4:1). Неймар 90 (5:1 - пен.). Роберто 90 (6:1).
Состав
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Ракитич (Гомеш, 84), Маскерано, Рафинья (Роберто, 76), Бускетс, Иньеста (Туран, 65), Неймар, Суарес Л., Месси
ПСЖ: Трапп, Курзава, Тиаго Силва, Маркиньос, Менье (Крыховяк, 90), Дракслер (Орье, 75), Верратти, Матюиди, Рабьо, Кавани, Лукас (Ди Мария, 55)
Предупреждения:
Пике, 23; Бускетс, 36; Ракитич, 61; Неймар, 64; Суарес Л., 67 - Матюиди, 5; Дракслер, 14; Кавани, 42; Верратти, 90; Маркиньос, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
08 марта 22:45, Ноу Камп, Текстовая трансляция
Матч
Боруссия - Бенфика - 4:0 (1:0)
Голы
Обамеянг 5 (1:0). Пулишич 59 (2:0). Обамеянг 61 (3:0). Обамеянг 85 (4:0).
Состав
Боруссия: Бюрки, Бартра, Дурм, Шмельцер, Пищек, Папастатопулос (Гинтер, 89), Кастро, Пулишич, Вайгль, Дембеле (Кагава, 82), Обамеянг (Шюррле, 87)
Бенфика: Эдерсон, Линделёф В., Алмейда, Семеду Н., Луизао, Самарис (Живкович, 74), Элизеу, Митроглу, Черви (Хименес Р., 83), Сальвио (Жонас, 64), Пицци
Предупреждения:
Кастро, 31; Дембеле, 39; Пищек, 66 - Самарис, 34
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
08 марта 22:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция