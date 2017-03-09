Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА назвал лучших игроков матчей среды в Лиге чемпионов.

Лучшим игроком матча «Барселона» - «ПСЖ» (6:1) был признан полузащитник каталонцев Андрес Иньеста. Он провел на поле 65 минут, после чего был заменен.

А лучшим в матче «Боруссия» (Д) - «Бенфика» (4:0) назван форвард немецкого клуба Пьер-Эмерик Обамеянг. В этой встрече он отметился хет-триком.

Оставшиеся матчи 1/8 финала состоятся на следующей неделе. А жеребьевка четвертьфиналов пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне.