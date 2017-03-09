Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Сегодня одиннадцатому чемпиону мира Роберту Фишеру исполнилось бы 74 года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Сегодня одиннадцатому чемпиону мира Роберту Фишеру исполнилось бы 74 года

9 марта 1943 года родился один из самых талантливых шахматистов всех времен Роберт Джеймс Фишер.

Уже в 14 лет Фишер завоевал титул чемпиона США по шахматам среди взрослых. Чуть позже он стал самым молодым (на тот момент) гроссмейстером мира.

Роберт принял решение покинуть школу, так как она мешала его систематическим занятиям шахматами.

В 1958 году Фишер впервые посетил Советский Союз, где сыграл множество блиц-партий с сильнейшими игроками страны.

Выиграв множество национальных и международных турниров, Роберт добился права сыграть матч за мировую шахматную корону с Борисом Спасским. В отборочным цикле он выиграл у Марка Тайманова, Бента Ларсена и Тиграна Петросяна 13 партий подряд.

После долгих переговоров президент ФИДЕ Макс Эйве назначил матч Фишер - Спасский в столице Ислании Рейкьявике. Роберт, известный своим эксцентричным характером, опоздал к началу игры, а затем не явился на вторую партию, будучи недовольным работой в зале телевизионных камер.

Тем не менее, матч завершился убедительной победой американца (+7-3=11).

Сразу после завоевания титула Фишер ушел из большого спорта, впоследствии отказавшись защищать корону в поединке с Анатолием Карповым по регламенту, утвержденному ФИДЕ.

В 1992 году состоялся неофициальный матч-реванш Фишера со Спасским, приняв участие в котором, Бобби нарушил закон США о санкциях в отношении Югославии. Из-за этого шахматисту пришлось обосноваться в Венгрии, затем в Японии, а последней страной его проживания стала Исландия. Он скончался в Рейкьявике 17 января 2008 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Спасский: Фишер вел себя, как ребенок из детского садаБорис Спасский: Фишер вел себя, как ребенок из детского сада16 февраля в Центральном Доме шахматиста состоялся торжественный вечер, посвященный Борису Васильевичу Спасскому.Борис Спасский: Сказал Фишеру: «Бобби, хватит заниматься ерундой»16 февраля в Центральном Доме шахматиста состоялся торжественный вечер, посвященный юбилею Бориса Васильевича Спасского.
Главные новости
Футбол
Что стало главной причиной исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» (Опрос)
Шахматы
День в истории. Сегодня одиннадцатому чемпиону мира Роберту Фишеру исполнилось бы 74 года
Футбол
Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионов
Футбол
Томас Тухель: Если бы я сказал, что ждал такого результата, это было бы неуважением к «Бенфике»
Футбол
Иван Ракитич: Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» предлагает Ибрагимовичу 11 миллионов фунтов в год
Футбол
Денис Казанский: Уникальная ночь в истории футбола. И в истории судейства
Футбол
Марко Верратти: При счете 3:1 игроки «Барселоны» говорили, что матч им не спасти
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу поздравить «Барселону», это невероятный результат
Футбол
Унаи Эмери: Решения судей навредили ПСЖ, пенальти были сомнительными
все новости
Фишер Роберт
Фишер Роберт