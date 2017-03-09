День в истории. Сегодня одиннадцатому чемпиону мира Роберту Фишеру исполнилось бы 74 года

9 марта 1943 года родился один из самых талантливых шахматистов всех времен Роберт Джеймс Фишер.

Уже в 14 лет Фишер завоевал титул чемпиона США по шахматам среди взрослых. Чуть позже он стал самым молодым (на тот момент) гроссмейстером мира.

Роберт принял решение покинуть школу, так как она мешала его систематическим занятиям шахматами.

В 1958 году Фишер впервые посетил Советский Союз, где сыграл множество блиц-партий с сильнейшими игроками страны.

Выиграв множество национальных и международных турниров, Роберт добился права сыграть матч за мировую шахматную корону с Борисом Спасским. В отборочным цикле он выиграл у Марка Тайманова, Бента Ларсена и Тиграна Петросяна 13 партий подряд.

После долгих переговоров президент ФИДЕ Макс Эйве назначил матч Фишер - Спасский в столице Ислании Рейкьявике. Роберт, известный своим эксцентричным характером, опоздал к началу игры, а затем не явился на вторую партию, будучи недовольным работой в зале телевизионных камер.

Тем не менее, матч завершился убедительной победой американца (+7-3=11).

Сразу после завоевания титула Фишер ушел из большого спорта, впоследствии отказавшись защищать корону в поединке с Анатолием Карповым по регламенту, утвержденному ФИДЕ.

В 1992 году состоялся неофициальный матч-реванш Фишера со Спасским, приняв участие в котором, Бобби нарушил закон США о санкциях в отношении Югославии. Из-за этого шахматисту пришлось обосноваться в Венгрии, затем в Японии, а последней страной его проживания стала Исландия. Он скончался в Рейкьявике 17 января 2008 года.



