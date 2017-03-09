Серхи Роберто: Сам не знаю, как сумел забить решающий мяч в ворота «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто поделился эмоциями после матча с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов (6:1).

- Сам не знаю, как мне удалось забить этот гол. Я просто догнал мяч и сейчас очень счастлив. Это была тяжелейшая игра. После гола Кавани нам нужно было забивать трижды. И мы доказали, что последние победы были не случайны, и что мы на многое способны.



Мы добились цели, порадовали болельщиков и теперь будем праздновать. А потом всеми мыслями вернемся к примере, - заявил Серхи Роберто.

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.