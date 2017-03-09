Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»

Букмекерские конторы не верят в успех «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Средний коэффициент на победу команды Жозе Моуринью составляет 1,80. На победу «Ростова» можно поставить с коэффициентом 4,90. Котировки на ничью - 3,50.

При этом букмекеры полагают, что в матче будет забито менее 2,5 мячей (1,65).



Матч начнется в 21:00 по московскому времени в Ростове-на-Дону.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Манчестер Юнайтед» одолел французский «Сент-Этьен», а ростовчане уверенно прошли пражскую «Спарту».