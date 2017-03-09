День в истории. Сегодня исполняется 42 года Рою Макааю и Хуану Себастьяну Верону

Сегодня свой 42-й день рождения отмечают бывший нападающий сборной Голландии Рой Макаай и аргентинский полузащитник Хуан Себастьян Верон.

Рой Макаай лучшие годы карьеры провел в составах «Депортиво» и мюнхенской «Баварии».

Защищая цвета клуба из Ла-Коруньи, он стал чемпионом Испании в сезоне-1999/2000, а также завоевал Кубок страны-2001/02 и дважды - Суперкубок Испании (2000, 2002). В сезоне-2002/03 голландец стал обладателем европейской «Золотой бутсы» и лучшим бомбардиром примеры (29 мячей в чемпионате).

«Бавария» заплатила за трансфер форварда 18,75 миллиона евро. В 2005 и 2006 годах с Макааем на острие атаки команда делала «золотой дубль» на внутренней арене, выигрывая как национальное первенство, так и Кубок страны. Также Рой стал автором самого быстрого гола в истории Лиги чемпионов, поразив ворота мадридского «Реала» уже на 10-й секунде игры.

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С 2013 года Рой Макаай тренирует детскую команду роттердамского «Фейеноорда» (U-13).

Хуан Себастьян Верон родился в тот же день в Ла-Плате (Аргентина).

С 1996 по 2001 год он был одним из самых ярких плеймейкером серии А, выступая за «Сампдорию», «Парму» и «Лацио». В составе римского клуба он стал чемпионом Италии-1999/2000 и обладателем Суперкубка УЕФА (1999).

А в 2003 году Верон стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Юнайтед». Также он защищал цвета «Челси» и миланского «Интера».

Хуан Себастьян по сей день остается действующим футболистом: он играет в Аргентине за родной клуб «Эстудиантес».

Верон сыграл 73 матча за сборную Аргентины и забил 9 мячей.







