Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»

Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоваться

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».