Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы считают «Сельту» явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги Европы с Краснодаром.

Средний коэффициент на победу испанского клуба составляет 1,65. На «Краснодар» можно поставить с коэффициентом 6,00. Котировки на ничью - 3,70.

Букмекеры полагают, что в этом матче будет забито меньше 2,5 мячей (1,60).

Матч начнется в 23:05 по московскому времени в городе Виго.

Напомним, на предыдущей стадии турнира «Краснодар» выбил из борьбы стамбульский «Фенербахче», а «Сельта» в упорной борьбе сломила сопротивление донецкого «Шахтера».

Матч

Сельта - Краснодар

Место и дата

09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»Букмекерские конторы не верят в успех «Ростова» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».«Ростов» сыграет с «МЮ», АПОЭЛ - «Андерлехт» и другие матчи 1/8 финала Лиги ЕвропыВсе матчи 1/8 финала Лиги Европы на сайте «Советского спорта».«Лион» - «Рома». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» - «Рома» на сайте «Советского спорта».«Сельта» – «Краснодар». Текстовая трансляция начнется в 23:05Матч 1/8 финала Лиги Европы «Сельта» - «Краснодар» на сайте «Советского спорта».«Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Текстовая трансляция начнется в 21:00Матч 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» - «Манчестер Юнайтед» на сайте «Советского спорта».Брюно Женезьо: «Лион» надеется повторить то, что сделала «Севилья» в прошлом годуГлавный тренер «Лиона» Брюно Женезьо перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой» заявил, что его команда рассчитывает на победу в турнире.Лучано Спаллетти: Если мы оставим пространство для Ляказетта, он знает, как этим воспользоватьсяГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Лионом».Игорь Шалимов: Смолова могут заменить двоеИгорь Шалимов: Смолова могут заменить двоеНа стадиона «Балаидос» в Виго состоялась официальная предматчевая пресс-конференция главного тренера «Краснодара».УЕФА: Поле в Ростове-на-Дону, может, не идеальное, но пригодно для игрыИгровое поле стадиона «Олимп-2» в Ростове-на-Дону пригодно для игры, сообщили в пресс-службе УЕФА.Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»Федор Кудряшов: Мечтаю выйти на «Олд Траффорд»В преддверии возобновления сезона защитник «Ростова» ответил на вопросы «Советского спорта».Иван Данильянц: Не помню, чтобы матчи отменяли из-за состояния поляИван Данильянц: Не помню, чтобы матчи отменяли из-за состояния поляПресс-конференция главного тренера «Ростова» Иван Данильянц перед матчем с «МЮ».Миха Мевля: Постараемся сделать все возможное, чтобы остановить ИбрагимовичаЗащитник «Ростова» Миха Мевля поделился ожиданиями матча Лиги Европы с «МЮ».Никита Симонян: Играть надо на любом поле, а Моуринью есть Моуринью…Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Футбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыФутбольная столица России переедет на юг? Превью Цыбанева к матчам Лиги ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» – о предстоящих матчах Лиги Европы.Игорь Гамула: Поле ростовского стадиона не идеально - это однозначно, но играть на нем можноСтарший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал критику в адрес поля на стадионе «Олимп-2» со стороны главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.Иван Данильянц: Завтра поле будет одинаковым для всехГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от поля.Моуринью и Ибрагимович раздали автографы после тренировки «МЮ»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Муоринью и нападающий англичан Златан Ибрагимович раздали автографы сразу после тренировки своей команды в Ростове-на-Дону.Китайские клубы интересуются КабореПолузащитник «Краснодара» Шарль Каборе интересен двум китайским клубам, сообщает Федеральное агентство новостей.«Манчестер Юнайтед» проводит тренировку на «Олимпе-2» (видео)Футболисты английского клуба приехали на ростовский стадион и начали предыгровое занятие.Дэйли Блинд: Нужно забить «Ростову» уже в первой игреЗащитник «МЮ» Дэйли Блинд поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».
Главные новости
Футбол
Что стало главной причиной исторической победы «Барселоны» над «ПСЖ» (Опрос)
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
Футбол
Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»
Футбол
День в истории. Сегодня исполняется 42 года Рою Макааю и Хуану Себастьяну Верону
Футбол
Букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» явным фаворитом в игре с «Ростовом»
Футбол
Серхи Роберто: Сам не знаю, как сумел забить решающий мяч в ворота «ПСЖ»
Шахматы
День в истории. Сегодня одиннадцатому чемпиону мира Роберту Фишеру исполнилось бы 74 года
Футбол
Иньеста и Обамеянг - лучшие игроки матчей среды в Лиге чемпионов
Футбол
Томас Тухель: Если бы я сказал, что ждал такого результата, это было бы неуважением к «Бенфике»
Футбол
Иван Ракитич: Это настоящее сумасшествие, в которое невозможно поверить
все новости
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Сельта
Сельтакалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости