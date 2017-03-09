Букмекеры невысоко оценивают шансы «Краснодара» в матче с «Сельтой»
Букмекерские конторы считают «Сельту» явным фаворитом в матче 1/8 финала Лиги Европы с Краснодаром.
Средний коэффициент на победу испанского клуба составляет 1,65. На «Краснодар» можно поставить с коэффициентом 6,00. Котировки на ничью - 3,70.
Букмекеры полагают, что в этом матче будет забито меньше 2,5 мячей (1,60).
Матч начнется в 23:05 по московскому времени в городе Виго.
Напомним, на предыдущей стадии турнира «Краснодар» выбил из борьбы стамбульский «Фенербахче», а «Сельта» в упорной борьбе сломила сопротивление донецкого «Шахтера».
Матч
Место и дата
09 марта 23:05, Эстадио де Балаидос, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически