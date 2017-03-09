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«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).

Одним из лучших в составе «Пингвинов» стал российский центрфорвард Евгений Малкин. Он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. 

«Питтсбург» продлил свою серию побед до трех матчей. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» идет десятым на Западе.

Матч

Виннипег - Питтсбург - 4:7 (3:2, 0:4, 1:1)

Голы:

Маттиас (Чиаро, Лоури), 4:18 (1:0). Бонино 4:43 (1:1). Элерс (Троуба), 9:00 (2:1). Малкин (Кессел, Думулин), 11:57 (2:2). Бафлин (Шейфли, Чиаро), 16:10 (3:2). Шульц (Малкин, Кросби), 29:09 (3:3). Бонино (Штрайт, Шири), 29:29 (3:4). Малкин (Хагелин, Руведел), 30:06 (3:5). Бонино (Штрайт, Руведел), 38:21 (3:6). Гентзел (Руведел, Шири), 56:02 (3:7). Данё (Постма, Копп), 58:45 (4:7).

Место и дата

09 марта 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция


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