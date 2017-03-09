«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка

«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (7:4).

Одним из лучших в составе «Пингвинов» стал российский центрфорвард Евгений Малкин. Он забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу.

«Питтсбург» продлил свою серию побед до трех матчей. Команда занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» идет десятым на Западе.