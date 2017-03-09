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Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Источник: Getty Images

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра четверга. 

1. «Барселона» совершила невозможное, разгромив «ПСЖ» на «Камп Ноу» со счетом 6:1. Команда Луиса Энрике вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, во что еще за 10 минут до финального свистка невозможно было поверить.

2. Для описания этого исторического возвращения с трудом находили слова как испанские СМИ, так и футбольные комментаторы и эксперты.

3. Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери, ранее работавший с московским «Спартаком», после игры посетовал на недостаточную мотивацию и хладнокровие своих подопечных, а также на странные решения немецкого рефери Дениза Айтекина.

4. А президент «Барселоны» Хосеп Мария Бертомеу справедливо заключил, что этот матч болельщики команды, да и все любители футбола запомнят навсегда.

5. В тени голевой феерии в Каталонии остался второй матч игрового дня. А между тем, дортмундская «Боруссия» также продемонстрировала эффектную игру против «Бенфики» и пробилась в четвертьфинал, чем невольно помогла и российским клубам.

6. «Манчестер Сити» упустил возможность вернуть себе вторую строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы на своем поле сыграла вничью со «Сток Сити». 

7. Подмосковные «Химки» не смогли преодолеть барьер в лице «Валенсии» в четвертьфинале Кубка Европы. Теперь Россию в этом турнире представляет только «Локомотив-Кубань».

8. Клуб MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» будущим летом планирует заполучить Златана Ибрагимовича. Ранее за эту команду уже играли Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард.

9. Экс-чемпион мира в тяжелом весе по трем версиям Тайсон Фьюри назвал в числе своих возможных соперников Тони Белью и Деонтея Уайлдера. Напомним, «Цыганский король», которому внезапно перестало нравиться это прозвище, намерен вернуться на ринг в мае.

10. Евгений Малкин сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» и помог «Питтсбургу» добиться победы.

Событие дня: Сегодня два российских клуба проведут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. «Ростов» на своем поле сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Краснодар» на выезде сразится с «Сельтой».

Именинники дня: Сегодня исполняется 42 года голлландскому форварду Рою Макааю и аргентинскому хавбеку Хуану Себастьяну Верону. Также сегодня исполнилось бы 74 года легендарному американскому шахматисту Роберту Фишеру.

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