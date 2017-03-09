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Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ и председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко рассказал о готовности России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

- Мы находимся в высочайшей степени готовности, за 100 оставшихся дней мы со всеми задачами справимся. 

Если говорить по-крупному, то они (инспекторы ФИФА) остались удовлетворены ходом подготовки к Кубку конфедераций, каких-то глобальных проблем они не увидели. Транспортная инфраструктура и аэропорты в этих четырех городах полностью готовы. Места проживания - 30 гостиниц - все готовы, подписаны соглашения. Команды уже распределены по гостиницам, они уже знают, где будут жить.

Здесь (в России) умеют и знают, как нужно проводить большие турниры. Недавно прошел этап Кубка мира по фристайлу, а мы к этому относимся как к чему-то совершенно рядовому, а в некоторых странах это было бы большое событие. Мы видим, как активно проходит реконструкция «Лужников», с опережением на несколько месяцев, - рассказал Мутко ТАСС. 

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В группе A сборная России сыграет с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.

Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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