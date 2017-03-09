Тагир Ибрагимов назначен генеральным директором «Салавата Юлаева»

Тагир Ибрагимов назначен генеральным директором уфимского «Салавата Юлаева», сообщает официальный сайт башкирского клуба.

К своим обязанностям он приступает 9 марта. Ранее функционер занимал пост заместителя руководителя администрации главы Башкирии. На посту гендиректора «Салавата Юлаева» Ибрагимов сменил Валерия Нургутдинова, который руководил клубом с января 2016 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне «Салават Юлаев» занял шестое место в Восточной конференции и в первом раунде плей-офф проиграл в пяти матчах в серии с «Ак Барсом».

3 марта клуб объявил об отставке главного тренера Игоря Захаркина.