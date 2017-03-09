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Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В матче с «Виннипегом» (7:4) россиянин набрал три очка, забросив две шайбы и сделав результативную передачу. 

Первой звездой признан одноклубник Малкина форвард Ник Бонино, сделавший хет-трик в матче.

Третья звезда - нападающий «Бостона» Давид Крейчи. В матче с «Детройтом» (6:1) он набрал три (2+1) очка. 

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