Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В матче с «Виннипегом» (7:4) россиянин набрал три очка, забросив две шайбы и сделав результативную передачу.
Первой звездой признан одноклубник Малкина форвард Ник Бонино, сделавший хет-трик в матче.
Третья звезда - нападающий «Бостона» Давид Крейчи. В матче с «Детройтом» (6:1) он набрал три (2+1) очка.
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