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Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт

Источник:  «Известия»Комментарии

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.

По информации «Известий», футболист не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает заключить с красно-зелеными полноценный контракт. 

- Ари не захотел идти на понижение зарплаты, и «Краснодар» готов был расстаться с ним уже зимой, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Времени оставалось немного, и «Краснодар» пошел на компромисс, отдав нападающего в аренду. Зимой «Локомотив» был для Ари единственным конкретным вариантом, и стороны быстро договорились об условиях перехода. Высока вероятность, что «железнодорожники» предпримут попытку выкупить форварда у «Краснодара» в конце сезона. При этом руководство «горожан» не намерено этому препятствовать и готово к диалогу. Многое будет зависеть от финансовых условий сделки. 

Сам футболист хотел бы остаться в «Локомотиве».

- Сейчас никто не знает точно, как все сложится, - сказал Ари. - Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве», я хотел бы продолжить выступать за этот клуб. 

Напомним, что Ари на правах аренды перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года. В составе железнодорожников он успел провести два матча, в одном из которых оформил дубль в ворота «Крыльев Советов».

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