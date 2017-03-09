Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт

Бразильский нападающий «Краснодара» Ари, выступающий на правах аренды за «Локомотив», хочет подписать полноценный контракт с железнодорожниками.

По информации «Известий», футболист не заинтересован в возвращении в свой клуб и рассчитывает заключить с красно-зелеными полноценный контракт.

- Ари не захотел идти на понижение зарплаты, и «Краснодар» готов был расстаться с ним уже зимой, - рассказал источник, знакомый с ситуацией. - Времени оставалось немного, и «Краснодар» пошел на компромисс, отдав нападающего в аренду. Зимой «Локомотив» был для Ари единственным конкретным вариантом, и стороны быстро договорились об условиях перехода. Высока вероятность, что «железнодорожники» предпримут попытку выкупить форварда у «Краснодара» в конце сезона. При этом руководство «горожан» не намерено этому препятствовать и готово к диалогу. Многое будет зависеть от финансовых условий сделки.

Сам футболист хотел бы остаться в «Локомотиве».

- Сейчас никто не знает точно, как все сложится, - сказал Ари. - Но если у меня будет шанс остаться в «Локомотиве», я хотел бы продолжить выступать за этот клуб.

Напомним, что Ари на правах аренды перешел в «Локомотив» в феврале 2017 года. В составе железнодорожников он успел провести два матча, в одном из которых оформил дубль в ворота «Крыльев Советов».