Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах

Защитник «Барселоны» Жерар Пике поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Три гола за 7 минут - не то же самое, что тогда на «Стэмфорд Бридж», когда Иньеста забил победный на 95-й. Я был и в тот момент на поле, но там победа над «Челси» не сравнится с тем, что случилось против ПСЖ. Сейчас речь про чудо, его просто нужно отпраздновать. Многие тренеры хотели нас похоронить: Сакки, Доменек, другие. Но мы доказали, что можем, что мы еще живы!

Знаете, роддомам и больницам нужно в ближайшие 9 месяцев нанять побольше акушерок. После такого матча очень многие займутся любовью! - цитирует Пике AS.

Неймар: Это лучшая игра в моей жизни!

Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.

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