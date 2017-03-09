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Родина вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.

В первом круге россиянка обыграла американку Кристину Макхейл - 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.

В следующем кргуге Родина сыграет с француженкой Каролин Гарсией.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA

Призовой фонд 6 814 635 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг 

Евгения Родина (Россия) - Кристина Макхейл (США) - 6:1, 6:0
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