Родина вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
Российская теннисистка Евгения Родина вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе.
В первом круге россиянка обыграла американку Кристину Макхейл - 6:1, 6:0. Теннисистки провели на корте чуть больше часа.
В следующем кргуге Родина сыграет с француженкой Каролин Гарсией.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA
Призовой фонд 6 814 635 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый кругЕвгения Родина (Россия) - Кристина Макхейл (США) - 6:1, 6:0
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