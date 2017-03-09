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«Томь» рассчитывает получить новый транш от спонсора до конца марта

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Гендиректор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что клуб ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта.

«Из слов администрации, мы ждем до конца марта», - сказал он. Киселев уточнил, что речь идет о поступлениях от спонсора.

В настоящее время остаток долга «Томи» составляет 260 млн рублей.

Напомним, 27 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения задолженностей. За долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

После 18 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России. в активе команды девять очков. 

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