«Томь» рассчитывает получить новый транш от спонсора до конца марта

Гендиректор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что клуб ожидает поступления очередного транша от спонсоров до конца марта.

«Из слов администрации, мы ждем до конца марта», - сказал он. Киселев уточнил, что речь идет о поступлениях от спонсора.

В настоящее время остаток долга «Томи» составляет 260 млн рублей.

Напомним, 27 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил, что «Томь» получила спонсорское финансирование в размере 200 миллионов рублей для погашения задолженностей. За долги по налогам в 39 млн рублей приставы арестовали одно из административных зданий клуба, оно было передано для реализации, но пока не выставлено на торги.

После 18 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России. в активе команды девять очков.