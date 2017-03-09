СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком

Питерский СКА намерен продлить контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, клуб уже сделал предложение 33-летнему хоккеисту.

Сообщается, что срок нового контракта составит 1 год. Таким образом, соглашение СКА и Ковальчука будет рассчитано до весны 2018 года. Финансовые условия останутся прежними - около 6,5 млн долларов в год.

Ковальчук дважды становился чемпионом мира, по два раза выигрывал серебряные и бронзовые медали мирового первенства. За СКА хоккеист выступает с 2012 года.