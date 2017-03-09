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СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Питерский СКА намерен продлить контракт с нападающим Ильей Ковальчуком, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, клуб уже сделал предложение 33-летнему хоккеисту.  

Сообщается, что срок нового контракта составит 1 год. Таким образом, соглашение СКА и Ковальчука будет рассчитано до весны 2018 года. Финансовые условия останутся прежними - около 6,5 млн долларов в год. 

Ковальчук дважды становился чемпионом мира, по два раза выигрывал серебряные и бронзовые медали мирового первенства. За СКА хоккеист выступает с 2012 года. 

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