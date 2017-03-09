Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано поделился эмоциями от победы над ПСЖ (6:1) и выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

- Да, я нарушал правила на Ди Марии, когда он мог пробить по воротам, но мы смогли пройти «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента. Думаю, это один из лучших вечеров, который я когда-либо переживал в футболе, - приводит Marca слова Маскерано.



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Напомним, в первом матче каталонцы уступили на выезде «ПСЖ» со счетом 0:4. Чтобы пройти дальше, «Барселоне» нужно было забить пять мячей в ответном матче.

На 3-й минуте Луис Суарес открыл счет, на 40-й Курзава отправил мяч в свои ворота. После перерыва Лионель Месси реализовал пенальти, счет стал 3:0. На 62-й минуте Эдинсон Кавани отыграл один мяч, однако в концовке игры Неймар оформил дубль. А вышедший в компенсированное время Серхи Роберто забил в ворота Кевина Траппа решающий шестой мяч.

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