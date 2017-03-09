Шемпп пропустит этап Кубка мира в Контиолахти
Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Deutscherskiverband.de.
По информации источника, этап пропустит один из лидеров немецкой сборной Симон Шемпп.
Полностью состав сборной Германии выглядит так:
Женщины: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.
Мужчины: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес.
Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 10 по 13 марта.
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