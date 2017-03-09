Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Авангард- : -Ак Барс
Баскетбол  ЦСКА- : -Галатасарай
Футбол  Лион- : -Рома
Хоккей  Металлург- : -Барыс
Футбол  Ростов- : -Манчестер Юнайтед
Футбол  Сельта- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Шемпп пропустит этап Кубка мира в Контиолахти

Комментарии

Стал известен состав сборной Германии на этап Кубка мира в финском Контиолахти, сообщает Deutscherskiverband.de.

По информации источника, этап пропустит один из лидеров немецкой сборной Симон Шемпп.

Полностью состав сборной Германии выглядит так:

Женщины: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.

Мужчины: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Реес. 

Этап Кубка мира в Контиолахти пройдет с 10 по 13 марта. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин и Акимова продолжают лидировать в рейтинге СБРЛидер сборной России Антон Шипулин продолжает лидировать в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).Мартен Фуркад выступит на этапе Кубка мира в КонтиолахтиСтал известен состав сборной Франции на этап Кубка мира в финском Контиолахти.Александр Касперович: Подчуфарова завершила сезон, Слепцова примет участие в чемпионате РоссииГлавный тренер сборной России Александр Касперович подвел итоги этапа Кубка мира в корейском Пхенчхане.Леонид Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных стартах на Кубке мираЗаслуженный тренер России Леонид Гурьев прокомментировал выступление своей подопечной Виктории Сливко на кубке IBU в Контиолахти.Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Туши свет в окне. Что ждет российских биатлонистов на Играх-2018Предолимпийская неделя в корейском Пхенчхане завершена. Как и чемпионат мира, она оставила смешанные чувства.Виролайнен, Елисеев и Малышко поедут на этап Кубка мира в КонтиолахтиГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал составы мужской и женской команд, которые поедут на восьмой этап Кубка мира в финский Контиолахти.Павел Ростовцев: Цветков в эстафете был совершенно на себя не похожТрехкратный чемпион мира Павел Ростовцев прокомментировал выступление мужской сборной России в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Мужская сборная России выиграла малый Хрустальный глобус в зачете эстафетМужская сборная России по биатлону завоевала малый Хрустальный глобус в зачете эстафет.Антон Шипулин: Олимпийская трасса в Пхенчхане – моя. Здесь много мест, где надо включатьсяЛидер сборной России Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Прозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусПрозрачный успех. Российские биатлонисты завоевали малый хрустальный глобусСборная России впервые в сезоне не смогла попасть на пьедестал в мужской эстафетной гонке.Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезонаРоссийский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапомРоссийский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеСборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне – четвертыеФранцузские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовыРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Как это былоСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежатьРоссийская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Сборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки – 12-еСборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки – 12-еЖенская сборная Германии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний кругРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.КМ. Пхенчхан. Женская эстафетаСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Расписание трансляций Кубка мира в ПхенчханеСо 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.
Главные новости
Футбол
Невероятное спасение «Барселоны», преображение «Боруссии» и ожидание Лиги Европы. Главные новости утра
Фигурное катание
Медведева, Сотскова и Погорилая вошли в состав сборной России на чемпионат мира в Хельсинки
Теннис
Жо-Уилфрид Тсонга: Дать Шараповой wild card на Ролан Гаррос - все равно, что наградить конфетой нашкодившего ребенка
Футбол
Хавьер Маскерано: Я нарушал правила на Ди Марии, но мы прошли «ПСЖ» совершенно не из-за этого момента
Хоккей
СКА хочет продлить контракт с Ковальчуком
Футбол
Жерар Пике: После такой победы «Барсы» многие займутся любовью. Через 9 месяцев понадобится много акушерок в роддомах
Футбол
Ари хочет подписать с «Локомотивом» полноценный контракт
Хоккей
Малкин - вторая звезда игрового дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия находится в высочайшей степени готовности в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Виннипег», Малкин набрал три очка
все новости
Германия
Германиякалендарьстатистика
Симон Шемпп
Симон Шемппвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости