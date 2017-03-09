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Анастасия Легкодух: Появилась возможность реализовать себя в рекламном бизнесе

Источник:  Лента.РуКомментарии

Хоккеистка Анастасия Легкодух из подмосковного «Торнадо» поделилась с «Лентой.ру» своими дальнейшими планами после победы в конкурсе «Самая красивая хоккеистка России».

- Узнать об этом было очень приятно. Победа в конкурсе не сделала меня звездой. По крайней мере, я сама так не считаю. Однако открылись новые возможности. Например, реализовать себя в рекламном бизнесе. Журналисты теперь просят об интервью, - сказала Легкодух. 

Легкодух является двукратной чемпионкой России.  

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